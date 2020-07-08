Batido de melancia de recuperação

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Batido de recuperação de melancia

Orientação
Última atualização: 8 de julho de 2020

Da Nike Training

Recupera depois do treino com este batido extremamente saudável.

Melancia: o fruto de verão doce com imensos benefícios ocultos. Descobre por que motivo é excelente para a recuperação muscular e para a redução da inflamação, e como a podes incorporar na tua recuperação com esta saborosa receita de batido.

Esta bebida adequada para vegans inclui nutrientes que podem ajudar a reduzir as dores musculares e a repor os eletrólitos após um treino intenso. Além disso, é fácil de preparar e é extremamente refrescante. Descobre porquê e obtém a receita simples abaixo, juntamente com algumas sugestões fáceis de preparação e personalização.

Ingredientes de destaque (e por que motivo os vais adorar)

  1. A melancia é muito nutritiva.
    O fruto doce tem níveis naturalmente elevados de licopeno, que os estudos demonstram que pode ajudar a reduzir a inflamação e as dores musculares para uma recuperação mais rápida, bem como o aminoácido citrulina, que se acredita que aumenta o desempenho ao melhorar o fluxo sanguíneo e o consumo de oxigénio. Uma vez que a melancia é 92% composta por água, também pode ajudar a hidratar o corpo após um treino exigente.
  2. A couve-flor proporciona uma textura sem sabor.
    Se a ideia de usar couve-flor num batido te estiver a assustar, não te preocupes, porque o sabor é muito subtil (provavelmente só vais sentir o sabor mais doce da manga e da melancia). O vegetal confere uma textura cremosa semelhante à dos laticínios. Encara-o como uma forma de adicionares mais vegetais à tua dieta.

Dicas úteis para uma preparação fácil da refeição

  1. Abastece-te de ingredientes.
    Compra alguns sacos de produtos congelados para teres o que precisas disponível para várias doses.
  2. Separa a couve-flor por porções.
    Prepara antecipadamente couve-flor fresca dividindo a cabeça em floretes, cozinhando-os a vapor e, em seguida, congelando-os. Isto é particularmente útil se geralmente os legumes crus te deixam com uma sensação de inchaço.
  3. Armazena de forma inteligente.
    Embala doses individuais de manga e couve-flor em recipientes herméticos e, em seguida, coloca-as no congelador. Quando quiseres um batido, só tens de as colocar numa liquidificadora com os restantes ingredientes.

Queres adaptar o prato aos teus gostos? Aqui ficam algumas ideias:

  1. Utiliza qualquer leite alternativo.
    Se não consomes laticínios, não precisas de mudar nada. Se tiveres alergia a frutos secos, podes substituir o leite de frutos secos por leite de coco ou aveia.
  2. Adiciona proteína.
    Para otimizar a recuperação após o treino de força com o objetivo de desenvolver os músculos, considera adicionar proteína em pó sem sabor (opta por proteína baseada em plantas se quiseres manter o batido vegan). Também podes adicionar iogurte grego natural adequado para vegetarianos.
  3. Retira algum açúcar.
    Considera trocar a manga por um fruto com menor teor de açúcar, como morangos ou mirtilos.
  4. Sê flexível em relação às sementes.
    Se não tiveres sementes de cânhamo na despensa, podes utilizar sementes de chia ou linhaça. Estas irão fornecer mais fibra, mas menos proteína do que o cânhamo.
Batido de melancia de recuperação

Preparação: batido de recuperação de melancia

Doses: 1
Tempo de preparação: 5 minutos
Tempo total: 5 minutos

Ingredientes

152 g de melancia em cubos
100 g de floretes de couve-flor congelados
40 g de manga picada fresca ou congelada
30 ml de sumo de lima fresco
180 ml de leite de frutos secos
5 ml de pólen de abelha e mais para guarnição
5 ml de sementes de cânhamo e mais para guarnição

Método

  1. Coloca todos os ingredientes numa liquidificadora. Tritura até obter uma mistura suave.
  2. Decora com pólen de abelha e sementes de cânhamo. Bebe imediatamente com uma palhinha reutilizável.
Batido de melancia de recuperação, Junta-te à Nike Training Club

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Data de publicação original: 9 de junho de 2020