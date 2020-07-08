Batido de melancia de recuperação

Batido de recuperação de melancia
Orientação
Da Nike Training
Recupera depois do treino com este batido extremamente saudável.
Melancia: o fruto de verão doce com imensos benefícios ocultos. Descobre por que motivo é excelente para a recuperação muscular e para a redução da inflamação, e como a podes incorporar na tua recuperação com esta saborosa receita de batido.
Esta bebida adequada para vegans inclui nutrientes que podem ajudar a reduzir as dores musculares e a repor os eletrólitos após um treino intenso. Além disso, é fácil de preparar e é extremamente refrescante. Descobre porquê e obtém a receita simples abaixo, juntamente com algumas sugestões fáceis de preparação e personalização.
Ingredientes de destaque (e por que motivo os vais adorar)
- A melancia é muito nutritiva.
O fruto doce tem níveis naturalmente elevados de licopeno, que os estudos demonstram que pode ajudar a reduzir a inflamação e as dores musculares para uma recuperação mais rápida, bem como o aminoácido citrulina, que se acredita que aumenta o desempenho ao melhorar o fluxo sanguíneo e o consumo de oxigénio. Uma vez que a melancia é 92% composta por água, também pode ajudar a hidratar o corpo após um treino exigente.
- A couve-flor proporciona uma textura sem sabor.
Se a ideia de usar couve-flor num batido te estiver a assustar, não te preocupes, porque o sabor é muito subtil (provavelmente só vais sentir o sabor mais doce da manga e da melancia). O vegetal confere uma textura cremosa semelhante à dos laticínios. Encara-o como uma forma de adicionares mais vegetais à tua dieta.
Dicas úteis para uma preparação fácil da refeição
- Abastece-te de ingredientes.
Compra alguns sacos de produtos congelados para teres o que precisas disponível para várias doses.
- Separa a couve-flor por porções.
Prepara antecipadamente couve-flor fresca dividindo a cabeça em floretes, cozinhando-os a vapor e, em seguida, congelando-os. Isto é particularmente útil se geralmente os legumes crus te deixam com uma sensação de inchaço.
- Armazena de forma inteligente.
Embala doses individuais de manga e couve-flor em recipientes herméticos e, em seguida, coloca-as no congelador. Quando quiseres um batido, só tens de as colocar numa liquidificadora com os restantes ingredientes.
Queres adaptar o prato aos teus gostos? Aqui ficam algumas ideias:
- Utiliza qualquer leite alternativo.
Se não consomes laticínios, não precisas de mudar nada. Se tiveres alergia a frutos secos, podes substituir o leite de frutos secos por leite de coco ou aveia.
- Adiciona proteína.
Para otimizar a recuperação após o treino de força com o objetivo de desenvolver os músculos, considera adicionar proteína em pó sem sabor (opta por proteína baseada em plantas se quiseres manter o batido vegan). Também podes adicionar iogurte grego natural adequado para vegetarianos.
- Retira algum açúcar.
Considera trocar a manga por um fruto com menor teor de açúcar, como morangos ou mirtilos.
- Sê flexível em relação às sementes.
Se não tiveres sementes de cânhamo na despensa, podes utilizar sementes de chia ou linhaça. Estas irão fornecer mais fibra, mas menos proteína do que o cânhamo.
Preparação: batido de recuperação de melancia
Doses: 1
Tempo de preparação: 5 minutos
Tempo total: 5 minutos
Ingredientes
152 g de melancia em cubos
100 g de floretes de couve-flor congelados
40 g de manga picada fresca ou congelada
30 ml de sumo de lima fresco
180 ml de leite de frutos secos
5 ml de pólen de abelha e mais para guarnição
5 ml de sementes de cânhamo e mais para guarnição
Método
- Coloca todos os ingredientes numa liquidificadora. Tritura até obter uma mistura suave.
- Decora com pólen de abelha e sementes de cânhamo. Bebe imediatamente com uma palhinha reutilizável.