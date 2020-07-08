Batido de melancia de recuperação

Melancia: o fruto de verão doce com imensos benefícios ocultos. Descobre por que motivo é excelente para a recuperação muscular e para a redução da inflamação, e como a podes incorporar na tua recuperação com esta saborosa receita de batido.



Esta bebida adequada para vegans inclui nutrientes que podem ajudar a reduzir as dores musculares e a repor os eletrólitos após um treino intenso. Além disso, é fácil de preparar e é extremamente refrescante. Descobre porquê e obtém a receita simples abaixo, juntamente com algumas sugestões fáceis de preparação e personalização.