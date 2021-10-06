Os Kinjaz são uma família do movimento Kinjaz

O nome do grupo combina bem com aquilo que consideram mais importante. "Kin" significa família, mas é também a raiz [em grego] da palavra "movimento", cinética. Assim, "Kinjaz significa uma família de ninjas em movimento", explica Mike.



"O nosso objetivo partilhado é cultivar o kin, independentemente de tudo, para nos apoiarmos e elevarmo-nos uns aos outros para atingir o nosso potencial máximo enquanto grupo", afirma Anthony Lee.



Esse sentido de objetivo comum é particularmente importante com tantas vertentes empresariais diferentes que têm enquanto marca: possuem também uma linha de vestuário, uma área de produção de eventos ao vivo e até uma empresa de noodles. Contudo, a batida constante que os une a todos é a dança.



"O que eu acho revigorante, quando estamos totalmente stressados, é entrar num espaço e encontrar tempo para a sessão, apenas dançar, tocar boa música, divertirmo-nos", afirma Vinh Nguyen. "É algo que faz com que nos centremos em nós, para nos lembrarmos dos motivos pelos quais o fazemos. É uns pelos outros e é pelo amor que temos pela dança."