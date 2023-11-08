Lições de estilo com a Fleur

Aprende os movimentos com a Fleur
Chamo-me Fleur. Tenho 15 anos. Eu danço e canto, e acho que também tu o deverias fazer.
Há algo tão inspirador na música. Aquela sensação quando vais para a pista de dança e toda a negatividade desaparece e a tua criatividade simplesmente flui.
Acho que todos devíamos abraçar a alegria da dança sem hesitação e tomar conta da pista de dança. A minha nova música, "Footwork", é sobre isso.
Então, vamos dançar!
Acompanha este vídeo passo a passo para que possamos aperfeiçoar os movimentos ao som da "Footwork" juntos.
Anotei algumas dicas e truques para aprenderes as rotinas. Por isso, quer queiras dançar no palco, numa competição ou simplesmente no teu quarto, vais estar a postos para ir para a pista de dança com entusiasmo.
👟 Continua a praticar. As coisas boas levam o seu tempo. Prometo!
🗯️ Pede feedback aos teus amigos ou familiares.
❤️🔥 Usa conjuntos que te façam sentir confiante.
🌸 Adota uma atitude positiva! O essencial da dança é desfrutar do processo.
Se quiseres mostrar ao mundo os teus movimentos ao som da "Footwork", não te esqueças de me identificar! Encontra-me através de @fleurforreal no Instagram e no TikTok.
Não te esqueças: diverte-te.
Fleur x
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