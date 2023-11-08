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Última atualização: 8 de novembro de 2023
Leitura de 2 min

Aprende os movimentos com a Fleur 

Chamo-me Fleur. Tenho 15 anos. Eu danço e canto, e acho que também tu o deverias fazer.

Lições de estilo com a Fleur

Há algo tão inspirador na música. Aquela sensação quando vais para a pista de dança e toda a negatividade desaparece e a tua criatividade simplesmente flui.

Acho que todos devíamos abraçar a alegria da dança sem hesitação e tomar conta da pista de dança. A minha nova música, "Footwork", é sobre isso.

Então, vamos dançar!

Acompanha este vídeo passo a passo para que possamos aperfeiçoar os movimentos ao som da "Footwork" juntos.

Anotei algumas dicas e truques para aprenderes as rotinas. Por isso, quer queiras dançar no palco, numa competição ou simplesmente no teu quarto, vais estar a postos para ir para a pista de dança com entusiasmo.

👟 Continua a praticar. As coisas boas levam o seu tempo. Prometo!

🗯️ Pede feedback aos teus amigos ou familiares.

❤️‍🔥 Usa conjuntos que te façam sentir confiante.

🌸 Adota uma atitude positiva! O essencial da dança é desfrutar do processo.

Se quiseres mostrar ao mundo os teus movimentos ao som da "Footwork", não te esqueças de me identificar! Encontra-me através de @fleurforreal no Instagram e no TikTok.

Não te esqueças: diverte-te.

Fleur x

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Data de publicação original: 8 de novembro de 2023