A jornalista Anna Kessel acerca das mulheres no desporto e no mundo do fitness

Anna Kessel escreve sobre mulheres no desporto há quase duas décadas. O seu trabalho, especialmente no âmbito do futebol feminino, tem sido tão impactante que lhe foi atribuída uma Excelentíssima Ordem do Império Britânico como parte das honras do 90.º aniversário da Rainha Isabel II. Muitos consideram o seu livro Eat Sweat Play uma leitura obrigatória no nexo do feminismo e do fitness. Neste episódio, Kessel junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para esmiuçar a história do desporto feminino, conta-nos por que razão as opiniões sociais são, em grande parte, as culpadas por barreiras à entrada e partilha como todos podemos desempenhar um papel na evolução da narrativa do lugar das mulheres no desporto.