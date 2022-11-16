A jornalista Anna Kessel acerca das mulheres no desporto e no mundo do fitness

Podcast Trained: elevar as mulheres no desporto com Anna Kessel
Orientação
As mulheres fazem parte do desporto. A jornalista e cronista desportiva Anna Kessel está a proclamá-lo para que fique claro para todos.
Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
Anna Kessel escreve sobre mulheres no desporto há quase duas décadas. O seu trabalho, especialmente no âmbito do futebol feminino, tem sido tão impactante que lhe foi atribuída uma Excelentíssima Ordem do Império Britânico como parte das honras do 90.º aniversário da Rainha Isabel II. Muitos consideram o seu livro Eat Sweat Play uma leitura obrigatória no nexo do feminismo e do fitness. Neste episódio, Kessel junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para esmiuçar a história do desporto feminino, conta-nos por que razão as opiniões sociais são, em grande parte, as culpadas por barreiras à entrada e partilha como todos podemos desempenhar um papel na evolução da narrativa do lugar das mulheres no desporto.
"Acho que só quero que paremos de desconsiderar as mulheres e as raparigas. Permitir que continuem a sua trajetória de liberdade, confiança, exploração e jogo, pois acredito que isso nos conduzirá a todos, homens e mulheres, a um lugar muito melhor."
Anna Kessel
Cronista desportiva, jornalista e autora de Eat Sweat Play
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.