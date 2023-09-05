Home: encontrar o nosso lugar através do desporto
"Refugiado. Migrante. Estrangeiro." Todos os rótulos que nunca nos definirão. Na nossa nova série documental "HOME", ficamos a conhecer uma série de atletas* e comunidades deslocados de todo o mundo que utilizam o desporto para os ajudar a encontrar o seu lugar.
No segundo episódio da nossa série documental "HOME", ficamos a conhecer Alphonso Davies. Descobre como o desporto desempenhou um papel fundamental para o ajudar a encontrar o seu lugar. Desde a sua primeira equipa em Edmonton, no Canadá, até ao palco mundial, Alphonso está a redefinir os rótulos e os estigmas associados às comunidades deslocadas e a inspirar a próxima geração a lutar pelos seus futuros extraordinários. "Não se pode rotular um futuro que ainda não foi escrito." – Alphonso Davies