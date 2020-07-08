Alongamentos para descontrair antes de deitar

Orientação
Última atualização: 8 de julho de 2020

Por Kirsty Godso

Liberta a tensão do dia para uma melhor noite de descanso.

Os músculos descontraídos podem ajudar-te a ter uma melhor noite de sono. Vou acompanhar-te nesta rotina de alongamento simples para que descontraias antes de ires para a cama.

Mantém cada alongamento durante, pelo menos, 30 segundos. Se for unilateral, durante 30 segundos de cada lado.

Vamos abranger:

01. Alongamento dos flexores das ancas de joelhos
Este movimento alonga os flexores das tuas ancas, incluindo o psoas, um músculo principal que liga a zona lombar à parte superior das pernas.

Oito alongamentos para descontrair antes de deitar

02. Alongamento 90/90
Excelente para mobilidade das ancas se tiveres os rotadores da anca contraídos e uma excelente alternativa à posição do pombo.

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03. Alongamento na posição de quatro com suporte
Utiliza o teu sofá, a cama ou uma cadeira para desceres e alongares os rotadores da anca, nomeadamente os piriformes.

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04. Alongamento lateral
Vais sentir um alívio nas omoplatas e no grande dorsal, o maior músculo das tuas costas.

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05. Alongamento dos isquiotibiais com suporte
Utilizar um apoio pode ajudar-te a descontrair os isquiotibiais se estiverem contraídos.

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06. Alongamento em posição de rã
Este é um alongamento excelente para as virilhas e as ancas.

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07. Alongamento do peito deitado
Se fizeres flexões, remares, transportares sacos pesados ou trabalhares no computador, este alongamento ajuda a descontrair os músculos do peito, parte da frente, ombros e braços.

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08. Postura de embrião
Termina com esta posição relaxante, ao mesmo tempo que te concentras na tua respiração.

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Agora estás a postos para uma boa noite de sono!

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Data de publicação original: 1 de janeiro de 1970