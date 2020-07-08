Oito alongamentos para descontrair antes de deitar

Os músculos descontraídos podem ajudar-te a ter uma melhor noite de sono. Vou acompanhar-te nesta rotina de alongamento simples para que descontraias antes de ires para a cama.



Mantém cada alongamento durante, pelo menos, 30 segundos. Se for unilateral, durante 30 segundos de cada lado.



Vamos abranger:



01. Alongamento dos flexores das ancas de joelhos

Este movimento alonga os flexores das tuas ancas, incluindo o psoas, um músculo principal que liga a zona lombar à parte superior das pernas.