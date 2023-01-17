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Última atualização: 17 de janeiro de 2023
Leitura de 3 min

Coleção Air Jordan

Air Jordan 6

Lançamento original (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (PRETO/INFRARED)
Preço original (125 USD)
Código do estilo (4391)

Air Jordan 6

Lançamento original (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (PRETO/INFRARED)
Preço original (125 USD)
Código do estilo (4391)

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Validação pela vitória

Com as Air Jordan 6, o Michael Jordan levou os Chicago Bulls para a primeira final da equipa e, por fim, ao seu primeiro título no campeonato. Embora o Jordan e as suas sapatilhas de assinatura já tivessem conquistado o primeiro lugar no mundo das sapatilhas, o triunfo só aumentou a propaganda das AJ 6. Desde cedo, a silhueta foi usada por alguns dos maiores ícones da cultura pop, consolidando-a como as sapatilhas mais populares do momento, dentro e fora do campo.

Diretamente do baú

Classe de campo completa

Inspiradas no carro desportivo alemão do MJ, as Air Jordan 6 evocavam uma essência de velocidade e classe. Com detalhes elegantes, como um revestimento em neopreno, uma sola em borracha translúcida e Air visível, os instintos arquitetónicos do Tinker Hatfield podem ser vistos da sola aos atacadores. Originalmente lançadas em 1991 em cinco paletas de cores, as Air Jordan 6 foram lançadas numa versão retro em 2000, 2002 e novamente em 2006.

Paletas de cores

Data de publicação original: 17 de janeiro de 2023