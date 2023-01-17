Coleção Air Jordan
Air Jordan 6
Lançamento original (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (PRETO/INFRARED)
Preço original (125 USD)
Código do estilo (4391)
Air Jordan 6
Lançamento original (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (PRETO/INFRARED)
Preço original (125 USD)
Código do estilo (4391)
Validação pela vitória
Com as Air Jordan 6, o Michael Jordan levou os Chicago Bulls para a primeira final da equipa e, por fim, ao seu primeiro título no campeonato. Embora o Jordan e as suas sapatilhas de assinatura já tivessem conquistado o primeiro lugar no mundo das sapatilhas, o triunfo só aumentou a propaganda das AJ 6. Desde cedo, a silhueta foi usada por alguns dos maiores ícones da cultura pop, consolidando-a como as sapatilhas mais populares do momento, dentro e fora do campo.
Diretamente do baú
Classe de campo completa
Inspiradas no carro desportivo alemão do MJ, as Air Jordan 6 evocavam uma essência de velocidade e classe. Com detalhes elegantes, como um revestimento em neopreno, uma sola em borracha translúcida e Air visível, os instintos arquitetónicos do Tinker Hatfield podem ser vistos da sola aos atacadores. Originalmente lançadas em 1991 em cinco paletas de cores, as Air Jordan 6 foram lançadas numa versão retro em 2000, 2002 e novamente em 2006.