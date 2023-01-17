Com as Air Jordan 6, o Michael Jordan levou os Chicago Bulls para a primeira final da equipa e, por fim, ao seu primeiro título no campeonato. Embora o Jordan e as suas sapatilhas de assinatura já tivessem conquistado o primeiro lugar no mundo das sapatilhas, o triunfo só aumentou a propaganda das AJ 6. Desde cedo, a silhueta foi usada por alguns dos maiores ícones da cultura pop, consolidando-a como as sapatilhas mais populares do momento, dentro e fora do campo.