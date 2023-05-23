Hatfield utilizou o 20.º aniversário como tela e procurou contar a história de vida do MJ com o seu design. Foram incorporados mais de 200 ícones na parte superior e cada um dos símbolos remete para a jornada do Jordan, desde a sua infância até à carreira que deixou um legado sem precedentes. Conta também com 69 saliências na lateral que representam o jogo do MJ com mais pontos de sempre. Tinker não poupou esforços para criar umas sapatilhas que poderiam ser a autobiografia de um atleta da envergadura do MJ e as AJ 20 não desapontam.