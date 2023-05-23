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Última atualização: 23 de maio de 2023
Leitura de 3 min

Air Jordan 20

Lançamento original
(2005)
Designer
(TINKER HATFIELD/MARK SMITH)
Artefacto de origem
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor
(BRANCO/PRETO – VERMELHO)
Preço original
(175 USD)
Código do estilo
(310455-101)

Air Jordan 20

Lançamento original (2005)
Designer (TINKER HATFIELD/MARK SMITH)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (BRANCO/PRETO – VERMELHO)
Preço original (175 USD)
Código do estilo (310455-101)

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Duas décadas de grandeza

Em 2005, depois de 20 anos na indústria das sapatilhas, o Michael Jordan e a marca Jordan tinham conseguido o que nenhuma marca conseguira antes. Inspiraram milhões de jogadores em todo o mundo, construíram um legado duradouro e deram ao mundo do desporto um novo padrão para a grandeza. Um feito dessa magnitude exigia umas sapatilhas especiais. Para imortalizar duas décadas transformativas, a Jordan abordou o seu lendário colaborador Tinker Hatfield, reavivando a parceria que criou, e recriou, o panorama de sapatilhas moderno.

Diretamente do baú

Dignas do legado

Hatfield utilizou o 20.º aniversário como tela e procurou contar a história de vida do MJ com o seu design. Foram incorporados mais de 200 ícones na parte superior e cada um dos símbolos remete para a jornada do Jordan, desde a sua infância até à carreira que deixou um legado sem precedentes. Conta também com 69 saliências na lateral que representam o jogo do MJ com mais pontos de sempre. Tinker não poupou esforços para criar umas sapatilhas que poderiam ser a autobiografia de um atleta da envergadura do MJ e as AJ 20 não desapontam.

Paletas de cores

Data de publicação original: 22 de maio de 2023