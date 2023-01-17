Fabricadas em Itália, com linhas elegantes, uma unidade Air encapsulada a todo o comprimento e sem um Swoosh de assinatura, as Air Jordan 2 trouxeram um novo nível de sofisticação para o campo. Concebidas por Bruce Kilgore, o homem por detrás das emblemáticas Air Force 1, o lançamento do modelo original decorreu entre 1986 e 1987. O seu legado perdura com as AJ2 Retro.