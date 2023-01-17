Air Jordan 2
Lançamento original (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (BRANCO/VERMELHO)
Preço original (100 USD)
Código do estilo (4361)
Air Jordan 2
Lançamento original (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (BRANCO/VERMELHO)
Preço original (100 USD)
Código do estilo (4361)
O Jordan eleva a fasquia
A segunda geração das Jordan inaugurou com audácia uma nova era de calçado. As Air Jordan 2 chegaram com a entrada do Jordan em jogo, mas foram as primeiras a combinar moda de luxo com basquetebol na história do desporto.
Diretamente do baú
Elegância aliada à explosão
Fabricadas em Itália, com linhas elegantes, uma unidade Air encapsulada a todo o comprimento e sem um Swoosh de assinatura, as Air Jordan 2 trouxeram um novo nível de sofisticação para o campo. Concebidas por Bruce Kilgore, o homem por detrás das emblemáticas Air Force 1, o lançamento do modelo original decorreu entre 1986 e 1987. O seu legado perdura com as AJ2 Retro.