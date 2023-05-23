A 16 de abril de 2003, tendo tido no início uma ovação de três minutos, o MJ jogou o seu último jogo da NBA em Filadélfia com os Washington Wizards. Saiu em grande estilo a usar as AJ 18, que são inspiradas em vários modelos anteriores celebrados para captar a amplitude do incrível legado do Jordan. Mais uma vez, as AJ 18 têm o design italiano e os carros desportivos topo de gama como musas, incorporando linhas de corrida elegantes, detalhes de carros de corrida F1 e calçado de condução, bem como as sofisticadas costuras de elegantes sapatos formais italianos.