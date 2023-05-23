Air Jordan 18
Lançamento original
(2003)
Designer
(TATE KUERBIS)
Artefacto de origem
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor
(PRETO/SPORT ROYAL)
Preço original
(175 USD)
Código do estilo
(305869-041)
Air Jordan 18
Lançamento original (2003)
Designer (TATE KUERBIS)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (PRETO/SPORT ROYAL)
Preço original (175 USD)
Código do estilo (305869-041)
A vénia final do MJ
A 16 de abril de 2003, tendo tido no início uma ovação de três minutos, o MJ jogou o seu último jogo da NBA em Filadélfia com os Washington Wizards. Saiu em grande estilo a usar as AJ 18, que são inspiradas em vários modelos anteriores celebrados para captar a amplitude do incrível legado do Jordan. Mais uma vez, as AJ 18 têm o design italiano e os carros desportivos topo de gama como musas, incorporando linhas de corrida elegantes, detalhes de carros de corrida F1 e calçado de condução, bem como as sofisticadas costuras de elegantes sapatos formais italianos.
Diretamente do baú
Dignas de realeza
As AJ 18 personificam a realeza, com três paletas de cores de bom gosto e materiais premium como camurça e pele. O par "Black Royal" foi lançado com uma escova para a camurça preta, uma toalha de limpeza e o manual de condução das Air Jordan 18. Como as últimas Air Jordan que o MJ usou em campo, as AJ 18 refletem os padrões intransigentes da lenda, mesmo nos mais ínfimos detalhes.