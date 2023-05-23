No início da época de 2001/2002, o Michael Jordan ainda se estava a habituar ao seu papel enquanto presidente dos Washington Wizards. Com um novo designer pela primeira vez em mais de uma década, as Air Jordan 16 captaram esta era de transição com um revestimento magnético e amovível nos atacadores. O revestimento, que permitiu que as sapatilhas passassem de modelo de alto desempenho em campo para essencial da moda, tornou-se especialmente relevante quando o Jordan chocou o mundo e se juntou aos Wizards como jogador durante a pré-época de 2001.