Coleção Air Jordan
Air Jordan 16
Lançamento original
(2001)
Designer
(WILSON SMITH III)
Artefacto de origem
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor
(PRETO/VERMELHO VARSITY)
Preço original
(160 USD)
Código do estilo
(136059-061)
Air Jordan 16
Lançamento original (2001)
Designer (WILSON SMITH III)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (PRETO/VERMELHO VARSITY)
Preço original (160 USD)
Código do estilo (136059-061)
As Jordan sem revestimento
No início da época de 2001/2002, o Michael Jordan ainda se estava a habituar ao seu papel enquanto presidente dos Washington Wizards. Com um novo designer pela primeira vez em mais de uma década, as Air Jordan 16 captaram esta era de transição com um revestimento magnético e amovível nos atacadores. O revestimento, que permitiu que as sapatilhas passassem de modelo de alto desempenho em campo para essencial da moda, tornou-se especialmente relevante quando o Jordan chocou o mundo e se juntou aos Wizards como jogador durante a pré-época de 2001.
Diretamente do baú
Uma representação inconfundível de Sua Leveza
Embora o apelativo revestimento dos atacadores se tenha tornado o cartão de visita das AJ16, as sapatilhas revisitaram e modernizaram alguns dos elementos de design mais distintos do catálogo da Jordan. Os elementos em pele patenteada e a sola translúcida posicionam as sapatilhas no legado emblemático, ao mesmo tempo que misturam novos elementos adequados ao regresso chocante do Jordan à modalidade.