Como adotar uma atitude de gratidão

A comparação faz parte da natureza humana e estamos constantemente a comparar-nos com os outros. Enquanto sociedade também nos ensinam a querer sempre mais. Estes pensamentos podem aniquilar a gratidão. Impedem-nos de sermos gratos por aquilo que recebemos e bloqueia a nossa capacidade de nos centrarmos no momento presente.



A verdade é que recebemos a maior parte das coisas importantes gratuitamente. Se alguma vez te sentires zangado, frustrado, furioso – como se te parecesse que não tens nada que mereça a tua gratidão – respira. Respira fundo e com consciência. Pode ser tudo aquilo de que precisas para reprogramares a mente e te sentires agradecido.



Para desenvolver uma atitude de gratidão constante, escreve três coisas que todos os dias fazem com que te sintas grato. Não precisam de ser grandes feitos! Pode ser um treino, uma refeição deliciosa ou um passeio agradável com a pessoa que amas. Fazer diariamente esta pequena ação pode ter um efeito incrível. Uma investigação demonstrou que as pessoas que escrevem três coisas pelas quais se sentem gratas todos os dias podem aumentar substancialmente o seu bem-estar geral.



Quando pensas nisso, essa conclusão faz todo o sentido. É difícil sentirmo-nos zangados quando o nosso estado de espírito é de gratidão. Tenta manter um registo de gratidão para centrares as tuas atenções em apreciar aquilo que tens, em vez de te focares naquilo que não tens, e vais ver como rapidamente encontras coisas novas pelas quais te sentes grato.