O guia da ACG para a paz na terra

O Guia da ACG para a Paz no mundo
Paz. Significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Mas aqui na ACG, estamos empenhados em ajudar-te a encontrá-la. Acreditamos que a busca começa na natureza. Neste guia, vais aprender uma variedade de formas de interagir com a natureza — todas pensadas para te oferecer uma certa paz da agitação do dia a dia. Recomendamos que testes os nossos métodos no parque mais próximo ou noutro local favorito ao ar livre. Podes deixar o website aberto durante dias, semanas, meses ou mesmo anos, enquanto aplicas as nossas dicas práticas. Independentemente de quanto tempo demore, esperamos que partilhes connosco as tuas conclusões pacíficas.
Tutorial: Natureza no dia a dia
Os benefícios da natureza são claros quando os experiencias. Mas nem todos podem carregar a carrinha e seguir caminho até Smith Rock — e não há problema. A ACG traz-te um novo guia que explica como experienciar a natureza todos os dias, quer vivas no campo, nos subúrbios ou na cidade grande. Até fizemos um diagrama e tudo.
PASSO 1: há natureza em todo o lado. Todos os dias, podes prestar atenção e reparar nas pequenas coisas que talvez tenhas ignorado. As pequenas ervas daninhas que crescem nas fissuras do pavimento fazem parte da natureza.
PASSO 2: esta semana, por que não visitar um dos parques próximos ou outros espaços públicos ao ar livre perto de ti? Certamente, vais divertir-te imenso.
PASSO 3: uma vez por mês, estabelece o objetivo de fazer uma caminhada ou um longo passeio pela natureza. Isto vai ajudar-te a valorizar mais o ambiente que te rodeia. Não te esqueças de trazer um amigo, seja de duas pernas, de quatro patas ou até mesmo de 100 patas. A ACG não discrimina.
PASSO 4: se alguma vez quiseste ir a um parque nacional, planeia uma viagem anual e faz com que aconteça. Tu controlas o teu próprio destino. Mas se for mesmo destino, então ninguém o controla realmente. Há muito que pensar na tua viagem …
Tutorial: Absorve tudo
Abranda. Faz uma pausa e usa os teus sentidos. O que ouves? O que cheiras? O que vês? Bem, isso é óbvio. Vês o website da ACG. Esta lição é sobre absorver tudo. Faz uma caminhada pela natureza e sente o nível de stress a diminuir. Ahhhhhhh. Fantástico.
PASSO 1: concentra-te no presente. Encontra um local confortável e fica em silêncio. Afasta todos os pensamentos do teu cérebro. Uau, tens aí ainda mais coisas do que esperávamos.
PASSO 2: usa os teus sentidos quando estiveres no exterior. Quando tocares em alguma coisa, fá-lo com respeito. Quando cheirares alguma coisa, não tenhas medo de te aproximar. Quando provares alguma coisa, certifica-te de que não estás a ferir os seus sentimentos.
PASSO 3: as árvores emitem uma energia estabilizadora, uma sensação de calma. Abraça uma na próxima oportunidade. Agradecemos desde já.
Tutorial: Respeita a tua mãe
O planeta é um ser vivo, que respira. O seu nome é Terra e ela é a tua mãe. Este guia da ACG vai ajudar a ensinar-te as melhores formas de a respeitar. Aprende a arrumar aquilo que desarrumas, a evitar pisar criaturas e onde não deves tocar aquela guitarra vermelho-cereja que recebeste no teu aniversário. Está na hora de proteger a tua mãe.
PASSO 1: se vires algum lixo ao longo do trilho, apanha-o e elimina-o adequadamente mais tarde. Se achas que isso é nojento, imagina como a tua mãe se sente.
PASSO 2: tem consciência de onde colocas os pés. Criaturas pequenas têm grandes sentimentos.
PASSO 3: empilhar pedras, tocar música alta e outras atividades semelhantes prejudicam a mãe natureza. Deixa que o seu ecossistema faça aquilo que faz melhor. Protege e celebra o ar livre para encontrares harmonia.
Tutorial: Esquece o teu telemóvel
Não precisas do teu telemóvel. Bem, talvez precises dele para ler este guia. Mas quando estás na natureza, percebes rapidamente que é fácil relaxar e desfrutar do momento sem um dispositivo digital. A ACG está aqui para te mostrar que podes encontrar muita paz quando desligas. Então, depois de ler, por que é que não encontras um pequeno buraco ou um grande lago para colocares o teu telemóvel — pelo menos, durante algum tempo?
PASSO 1: luta contra a privação de telemóvel. Equilibra um pau na tua mão ou faz saltar pedras na água para te concentrares melhor no momento presente sem o teu dispositivo.
PASSO 2: tenta distrair-te ao usar a natureza como um recipiente para a tua criatividade. Faz um desenho a carvão ou pinta uma pequena imagem.
PASSO 3: encontra uma atividade em conjunto que possas partilhar com um amigo. Os amigos são fantásticos.