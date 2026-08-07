O guia da ACG para a paz na terra

PASSO 1: há natureza em todo o lado. Todos os dias, podes prestar atenção e reparar nas pequenas coisas que talvez tenhas ignorado. As pequenas ervas daninhas que crescem nas fissuras do pavimento fazem parte da natureza.



PASSO 2: esta semana, por que não visitar um dos parques próximos ou outros espaços públicos ao ar livre perto de ti? Certamente, vais divertir-te imenso.



PASSO 3: uma vez por mês, estabelece o objetivo de fazer uma caminhada ou um longo passeio pela natureza. Isto vai ajudar-te a valorizar mais o ambiente que te rodeia. Não te esqueças de trazer um amigo, seja de duas pernas, de quatro patas ou até mesmo de 100 patas. A ACG não discrimina.



PASSO 4: se alguma vez quiseste ir a um parque nacional, planeia uma viagem anual e faz com que aconteça. Tu controlas o teu próprio destino. Mas se for mesmo destino, então ninguém o controla realmente. Há muito que pensar na tua viagem …