Como praticar a gratidão e a graciosidade, segundo Tunde Oyeneyin

A reputação da Tunde Oyeneyin como ícone de fitness tem 36 anos de história. De acordo com a treinadora pessoal e instrutora de ciclismo, as suas vitórias não teriam sido possíveis sem os fracassos. Neste episódio, a Tunde fala-nos sobre os altos e baixos da sua vida e da sua carreira. Iremos descobrir como perder a sua mãe a ajudou a alcançar a melhor versão de si mesma, por que razão as inseguranças são um catalisador para a mudança e como as oportunidades perdidas nos podem encaminhar para a direção certa. A história da Tunde é um exemplo de graciosidade, gratidão e concretização de sonhos.