Como praticar a gratidão e a graciosidade, segundo Tunde Oyeneyin

Podcast Trained: tira partido da gratidão com a Tunde Oyeneyin
Orientação
A Tunde Oyeneyin acredita que nada é impossível. A atleta Nike, instrutora de ciclismo, antiga maquilhadora e autora conta-nos porquê.
Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
A reputação da Tunde Oyeneyin como ícone de fitness tem 36 anos de história. De acordo com a treinadora pessoal e instrutora de ciclismo, as suas vitórias não teriam sido possíveis sem os fracassos. Neste episódio, a Tunde fala-nos sobre os altos e baixos da sua vida e da sua carreira. Iremos descobrir como perder a sua mãe a ajudou a alcançar a melhor versão de si mesma, por que razão as inseguranças são um catalisador para a mudança e como as oportunidades perdidas nos podem encaminhar para a direção certa. A história da Tunde é um exemplo de graciosidade, gratidão e concretização de sonhos.
"Quando me rendo ao desconhecido, o progresso acontece."
Tunde Oyeneyin
Atleta Nike e instrutora de ciclismo no interior
Tens alguma pergunta sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.