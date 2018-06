Ahora que registraste unas cuantas carreras, es momento de hablar de la preparación

adecuada. Queremos que comprendas mejor las innovaciones pensadas en el

rendimiento, que fundamentan por qué deberías lucir determinado equipo de

running para poder verte y sentirte como parte del proceso. COMENCEMOS Está bien. Somos Nike. Por supuesto que mencionamos el calzado primero, pero, créenos, es la única pieza del kit que no puedes

descuidar cuando comiences tu aventura en el running.



Ni siquiera pienses en tomar un calzado de entrenamiento viejo para correr. Y no elijas tu calzado de running nuevo solo por el

estilo (aun si ese calzado de edición limitada hiciera juego con tu nueva riñonera).



Compra el calzado que se ajuste a tus necesidades. Visita tu Nike Store más cercana para obtener un análisis de carrera gratis.

Esto se trata de correr en la caminadora para que los expertos de Nike revisen tu marcha y vean cuál es el calzado que mejor

se adapta a tu biomecánica. Demorará algunos minutos, pero garantizará que estés equipado con el par perfecto. KIT Comencemos por los aspectos básicos. Es cierto, nos centramos mucho en nuestras innovaciones, pero el motivo de que toda

esa tecnología importe es que parte de este equipo puede ayudarte a correr mejor. Puede hacer que te sientas más rápido,

más cómodo y más fresco (lo que hace que el running sea más divertido). Estas son algunas cosas en qué pensar

cuando reúnas tu kit de running. NO SUDES Una regla: no corras con una playera de algodón. Las fibras de algodón se vuelven pesadas y permanecen húmedas cuando sudas,

lo que hace difícil mantenerse fresco. Las camisas hechas de tela diseñada específicamente para el running (como Dri-FIT) son

excelentes debido a que son livianas, cómodas y no se saturan de agua. Recomendamos tener una o dos camisas Dri-FIT

en el equipo de running. PARTE INFERIOR, LISTA La mayoría de los corredores prefieren correr con shorts o mallas/leggings. Hay una amplia variedad de estilos e innovaciones para

mallas/leggings de rendimiento, además de una amplia variedad de largos y tipos de shorts. Las mallas/leggings pueden mantener

las piernas abrigadas y evitar el roce, mientras los shorts son perfectos para días más cálidos. Lo que vistas depende de ti,

solo asegúrate de usar prendas para la parte inferior que no reduzcan tu velocidad. LUCE ESOS CALCETINES Las ampollas son lo peor. Los calcetines para corredores pueden ayudarte a evitarlas. Absorben el sudor mejor que los calcetines

normales y proporcionan amortiguación localizada para brindar comodidad, además de compresión que minimiza la inflamación.

Existen muchas opciones disponibles, desde invisibles, medios, altos hasta sobre el tobillo, pero tu opción de calcetín es

realmente un asunto de preferencia. PROTÉGETE Si eres mujer, tu sujetador deportivo es tan importante como tu calzado. El 80% de las mujeres usa la talla y el tipo incorrectos

de sujetador; no seas una de ellas. Ayuda a evitar los problemas de espalda y busca la máxima comodidad con un sujetador que te

apoye en la carrera. Usa el servicio en línea Nike Pro Bra 360 Fit para encontrar tu talla.