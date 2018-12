La meta de En sus marcas, listos, fuera, es presentarte nuestro

nuevo mundo del running para que te vuelvas un mejor corredor.



Sabes que ya eres un corredor, ¿no? No hay duda de eso. La única duda es si

estás corriendo o no. Después de esto, lo estarás.



Preparamos todo lo que creemos que necesitas para comenzar tu aventura de running.



A medida que trabajas con En sus marcas, listos, fuera, aprenderás lo básico, ganarás

confianza, recibirás motivación durante los 10 divertidos entrenamientos y, finalmente,

descubrirás por qué el running es tan especial para millones de atletas en todo

el mundo. Después de que llegues al final de este viaje, estarás listo para emprender tu

propia aventura de running. Pero no te preocupes, nunca correrás solo. Nike+ Run Club está

aquí para brindar todo el apoyo que necesitas para seguir adelante.



No siempre será fácil. En ocasiones no querrás ni ponerte el calzado. Pero habrá

otros días en que te sentirás volar en la carrera. Disfruta de estos dos tipos de días porque ambos te

harán un atleta más fuerte.



Te presentaremos formas diferentes de correr. Harás carreras de recuperación, carreras fartlek,

intervalos y tempos. (Incluso sabrás lo que significan).



Suena intenso, ¿no? No lo es. Solo es correr. Y aunque no lo creas, estás hecho para correr.



Así que diviértete. Y recuerda, estaremos aquí para aconsejarte, guiarte e inspirarte en cada paso del camino.



Creemos en ti.

Gracias,



Chris Bennett, entrenador principal global de Nike+