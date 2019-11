Sin embargo, cuando no estaba compitiendo, le resultaba difícil conectarse con sus pares. "Yo era cerrada y no interactuaba con la gente. Mi entrenador era un excelente muchacho, me transportaba a los entrenamientos, pero no sabía como integrarme al equipo".

Cuanto más jugaba, Sally más se daba cuenta de que la comunicación era tan importante como anotar 30 puntos. "No tienes otra opción más que hablar con tus compañeros de equipo en la cancha para ganar, sobre todo para obtener una gran victoria. Tiene que existir algún tipo de camaradería allí".

En la universidad se dio cuenta de que haber logrado interactuar con sus compañeros de equipo en la cancha se había traducido al resto de su vida también. "Cuando comencé a practicar deportes, comencé a sentirme cómoda con la idea de probar distintas cosas. Así es como terminé entrenando".