Verlo para lograrlo

1. Despierta y crea.

Inmediatamente después de haberte levantado, lleva a cabo un "proceso de visualización de cinco minutos". Imagina todos los comportamientos necesarios para alcanzar tu objetivo y toma nota de ellos. Tomemos como ejemplo que quieres resolver un conflicto que se ha extendido varias semanas con un miembro de tu familia. Visualízate enviando un mensaje de texto para coordinar una llamada, meditando o ejercitando para centrarte antes de la llamada, hablando de forma calmada y diciendo lo que quieres decir y comprando una tarjeta para enviarle luego. Luego sigue los pasos y haz exactamente lo que visualizaste. Esto desarrolla confianza y si lo practicas de forma continua, el mensaje al cerebro será que mereces el éxito porque te estás comportando de acuerdo con el plan, comenta Michael Ceely, psicoterapeuta licenciado y entrenador de rendimiento mental en Berkeley, California. Poner en práctica la técnica a primera hora de la mañana garantiza que la mente tenga tiempo para registrar tu plan visual antes de que lo ejecutes en la vida real, comenta Ceely.



Además, es un paso práctico de dominar antes de que avances hacia visualizaciones más desafiantes (por ejemplo, construir tu propio negocio), que pueden sentirse poco realistas o abrumadoras desde el inicio. "Aprende a rebobinar tus imágenes y comienza otra vez lentamente" si no resuenan contigo, comenta Fifer. "Con el pasar del tiempo y con práctica, obtendrás más control y habilidad para manipular las imágenes hacia exactamente lo que quieras experimentar", agrega.



2. Obtén todos los detalles.

Según Chu, cuando imaginas cada detalle, escenario y emoción necesarios para alcanzar tu objetivo, estás practicando cómo lograr el éxito con acciones concretas en lugar de pensar de forma casual cómo lograrlo. Para hacerlo bien, ten en cuenta la mayor parte de los cinco sentidos y cómo se aplicarían al objetivo, comenta Anna Hennings, consultora de rendimiento mental en Austin.



Si el objetivo es llegar a la cima de una montaña, visualiza el sentir de las rocas sobre las que treparás, el aroma del aire libre, la vista del valle debajo de ti, el sonido del viento y el sabor de los alimentos que consumirás cuando llegues a la cima. Si tu objetivo es conseguir un empleo en la compañía de tus sueños, entonces imagina la ropa que utilizarías para la entrevista, el café que tomarías de antemano, la música de fondo que escucharías para sentir menos ansiedad, etc. Dejando nada, o más bien todo, librado a la imaginación, las imágenes pueden sentirse más reales, comenta Chu.



3. Recuerda un desempeño máximo.

Recordar un evento exitoso puede ayudarte a detectar tus fortalezas y los pasos que llevaste a cabo para conseguirlo, por lo que te sentirás mejor preparado para repetirlos, comenta Hennings. También puede ayudarte a hacer uso de la energía y la confianza de una victoria anterior, lo cual es especialmente útil si te enfrentas a sentimientos de duda.



¿No tienes un momento de trofeo que se sienta similar a tu objetivo actual? No te preocupes. Recuerda un momento en el que te hayas sentido completamente calmado, muy emocionado o increíblemente fuerte, luego usa ese momento "para influenciar o impulsar tus emociones y psicología en el momento presente", comenta Hennings. Por ejemplo, si quieres ser una estrella a la hora de hacer una presentación virtual pero nunca habías hecho una en vivo en frente de una clase enorme, recuerda algún momento en el que pudiste calmar tus nervios en el momento, como una primera cita. O también puedes tomar la experiencia anterior de otra persona, comenta Hennings. Observa de cerca a alguien que lleve a cabo la tarea de forma exitosa, señala lo que funciona y luego visualízate mejorando lo que necesites en función de lo aprendido.



4. Imagina lo opuesto a lo que quieres.

Si alguna vez pierdes motivación sobre algo que estás deseando, prueba un truco llamado visualización negativa. "Imagina cómo sería la vida si sucede lo contrario, donde no obtienes lo que deseas", comenta Laurie Santos, PhD, profesora de psicología y jefa del Silliman College de la Universidad Yale. Visualízate sufriendo una lesión que haría que viajar con mochila fuese imposible o perdiendo la memoria, por lo cual no podrías escribir la novela que quieres. "Ese pequeño cambio en la actitud mental hace que sientas mucha más valorización", comenta Santos.



Es simple: nos convertimos en autocomplacientes, a menudo estamos aburridos, y nos acostumbramos a las mismas cosas de siempre, incluso si las adoramos. Pero, la visualización negativa nos puede sacar de ello, agrega. La próxima vez que te cueste trabajo ponerte el calzado para ir a correr, o ponerte a escribir, imagínate perdiendo la habilidad y te sentirás entusiasmado al recuperarla después de ello, explica.



Ten en cuenta que si bien la visualización puede ayudarte a cruzar la línea de meta de un maratón, necesitarás entrenar tu resistencia si nunca has corrido largas distancias, comenta Chu. Lo mismo se aplica cuando quieres aprender a tocar el piano o reducir el uso de plásticos: el esfuerzo sigue siendo necesario. Después de todo, el objetivo máximo es alcanzar lo que ves para que puedas ver todo lo que puedes alcanzar.