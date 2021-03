Lugares de juego: un espacio seguro para que las mujeres entrenen

La propietaria e instructora, Fakhria Momtaz, le da la bienvenida a la estudiante Farida Esmati con un abrazo, como si nada hubiera cambiado. "No me siento así de cómoda y tranquila en ningún otro lugar, ni siquiera en mi propia casa", susurra Farida al oído de Fakhria. "Estoy tan feliz de estar de vuelta, hermana". Farida tardó varias semanas en reunir el valor para visitar el estudio por primera vez hace dos años, pero desde entonces ha sido una asistente habitual. “El yoga me salvó”, afirma. “Me sacó de la depresión, me dio confianza y me enseñó que necesito cuidarme. Cada vez que vengo me siento como una recién nacida, un pájaro libre, aliviado, sin dolor en mi cuerpo ni en mi mente”.