Tú eres lo primero

Nunca ha sido tan importante saber cómo cuidarte, independientemente de las circunstancias.

Todos tenemos tiempo de cuidar de nosotros mismos. Lo que se interpone para algunas personas es que priorizan otras cosas por sobre el ejercicio, como por ejemplo pasar tiempo con sus teléfonos. ¿Me estás diciendo que si miramos con atención tu día, no podríamos quitar 20, 30 o 40 minutos de Instagram, Facebook, enviar mensajes de texto, buscar en Internet u otros momentos aleatorios en los que te distraes y dejas de lado otras tareas? Entonces, más que decir que no puedes hacer ejercicio porque "no tienes tiempo", trata de decir "no estoy priorizando el ejercicio". Con eso, puedes recuperar el poder y cambiar la manera en que pasas tu tiempo para hacer del ejercicio una prioridad. Para hacer eso, el tiempo que pases entrenando no debe ser negociable para ti. Antes de decir que no puedes priorizar el ejercicio, que debes priorizar el trabajo o a tus hijos, ten en cuenta que no estarás ayudando a los demás si no te cuidas a ti mismo. Está probado que el ejercicio tiene beneficios físicos y mentales, y que ello te hacen un mejor padre, una mejor madre, o empleado. Te ayudan a dar la mejor versión de ti mismo. Para cambiar verdaderamente los patrones y cambiar tu vida, debes amarte a ti mismo lo suficiente como para tomar la decisión de priorizar tu cuidado. Trata de decirte: "Soy importante. Me lo merezco. Hoy, usaré el tiempo que suelo pasar en Instagram para hacer ejercicio". A largo plazo, eso te causará más satisfacción que enterarte de lo que tu antiguo compañero de trabajo o estrella de pop están haciendo ese día. Toma el compromiso de reducir el tiempo que pasas en el teléfono y de, en cambio, priorizar tu ejercicio el día siguiente. Te lo mereces.