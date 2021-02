3 señales de que quizá necesites despertar más temprano

¿Te identificas? El siguiente paso hacia el éxito del sueño es probar el sencillo experimento de Mah para ayudarte a determinar cuánto sueño realmente necesitas. En tu próximo descanso o vacaciones (o cuando puedas tener un horario flexible por la mañana) establece una hora constante para dormir cada noche, apaga tu alarma y ve a qué hora te despiertas de manera natural. Después de varios días seguidos de esto tendrás una idea de cuántas horas necesitas para sentir que has descansado, explica Mah. (Si de repente estás durmiendo más de lo habitual, digamos 10 horas por noche, y especialmente si estás experimentando cualquier otro síntoma, habla con tu médico para averiguar qué podría estar provocándolo, tal como la depresión u otra condición médica subyacente, dice Mah).



Una vez que sepas con cuánto sueño funcionas mejor haz todo lo que puedas para apegarte a un horario habitual para ir a dormir y despertarte, dice Mah. Tener un horario irregular para dormir donde frecuentemente duermes más de manera significativa unos días que otros puede alterar tu reloj corporal y traer consigo problemas de salud, incluida la hipertensión y una sensación de jetlag constante. Así que, a menos que estés durmiendo de más el sábado porque estás recuperando sueño perdido, también conocido como "deuda de sueño", después de una semana agotadora o porque no te sientes del todo bien, dormir de más generalmente no es lo que tu cuerpo realmente necesita.



¿Una manera de saberlo con certeza? Si duermes tiempo extra y no te sientes con más energía. "No querrás ir a la cama tarde y despertar tarde simplemente porque puedes ya que eso puede deshacer tu reloj", dice Mah. "Ir a la cama temprano es mejor que despertar tarde para tener el mejor reloj sincronizado, pero haz lo que funcione para tu horario", dice.



Recuerda, se supone que dormir debe ayudar a recuperarte, restaurarte y restablecerte para el día por delante. Si no está haciendo su trabajo quizás es hora de ponerlo en un plan de rendimiento.