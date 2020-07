¿Qué es exactamente una pistola de masaje? Y, ¿necesitas una?

No hay ninguna investigación científica que analice las pistolas de masaje, que todavía son bastante nuevas en el mercado. Pero un estudio publicado en el Journal of Clinical and Diagnostic Research descubrió que, si bien los participantes que probaron cinco minutos de terapia de vibración o 15 minutos de masaje informaron en forma significativa menos dolor hasta 72 horas después del ejercicio que aquellos que no recibieron ninguna de las dos terapias, quienes utilizaron un dispositivo de vibración se recuperaron incluso más rápido que el grupo de masaje en las primeras 24 horas.



"Las pistolas de masaje son particularmente efectivas para personas que entrenan mucho y con frecuencia. Una pistola no solo puede acelerar la recuperación, sino que también puede mejorar el rango de movimiento cuando se usa antes de un entrenamiento al aflojar la fascia", afirma Helms. También son ideales para personas que entrenan para un evento, ya que pueden ayudar a aliviar la tensión que puede provocar lesiones por sobrecarga, y para aquellos propensos a tener nudos y dolor localizado. "Un rodillo de espuma estándar no puede ir tan profundo ni concentrarse en forma tan localizada en el tejido, y no hay forma de que las manos puedan trabajar tan rápido como un cabezal a motor", explica.



Si tienes acceso a una pistola de masaje o estás pensando en comprar una, esto es lo que necesitas saber: