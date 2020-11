Qué es el insomnio agudo y cómo detenerlo

Un poquito también importa, ¿por qué?

A pesar de que unas pocas noches de mal sueño por semana no parecen ser un gran problema, los efectos pueden pasarle factura a tu desempeño y bienestar. Aparte del hecho de que un mal descanso frecuente puede hacer que te sientas agobiado y de mal humor, según una investigación publicada en la revista "Sleep", las personas con insomnio agudo tienden a registrar menos sueño profundo, el sueño regenerador que permite que tu cuerpo sane y se repare a sí mismo. Eso, sin dudas, no va a ser de ayuda para acelerar tu recuperación entre entrenamientos, ni para brindarte la energía que necesitas para entregarte al próximo.



“Cuando se trata de escenarios de alto rendimiento, algunos estudios muestran que el tiempo de decisión y reacción en la vigilia puede verse afectado incluso por una o dos noches de sueño insuficiente", dice la Dra. Green. Ya sea que seas un atleta o que tengas que conducir a algún lado (manejar un vehículo demanda mucho más poder mental del que te imaginas), si no estás mentalmente despierto, podrías perder el balón, dejar caer el peso o, peor aún, ponerte en riesgo de un accidente.



Los investigadores no saben exactamente por qué, pero probablemente tenga que ver con el tiempo total de sueño, agrega. "Existe evidencia que muestra que la mayoría de los adultos necesitan al menos siete horas de sueño cada noche para funcionar en su máximo nivel de rendimiento", comenta la Dra. Green. "Si duermes un poco menos por mucho tiempo, o duermes mucho menos por un período de tiempo corto, va a generarse un impacto".