Qué comer antes de una carrera

Sin embargo, esto no significa que tengas que ingerir barras de pan y tazones de cereal durante el mes previo a la carrera ni llenarte de carbohidratos para una carrera de 5 kilómetros. Consumir más carbohidratos está pensado para carrerass que duren más de 90 minutos, dice Monique Ryan, una nutricionista deportiva licenciada con más de 25 años de experiencia en el asesoramiento de atletas y equipos profesionales y de resistencia. Y hay un corto periodo de tiempo en el cual hacerlo.



Unos tres o cuatro días antes del evento cambia la preparación de tus comidas a un 70 o 75 por ciento de carbohidratos, dejando espacio para las proteínas y las grasas saludables. Esto es en lugar de comer un plato lleno de espagueti la noche anterior, dice Maciel. "Si haces esto último, probablemente te sentirás aletargado al siguiente día y, de hecho, no van a aumentar tus reservas de glucógeno. Tu cuerpo no puede hacerlo en una noche", dice.



Si entrenas para una carrera más larga, practica este tipo de alimentación mientras entrenas, por ejemplo, en los días previos a alguna de las carreras más largas, para que sepas lo que te va a funcionar, asegura Ryan. Cuando llegue el gran día, no te enfrentarás a ninguna sorpresa antes de llegar a la línea de salida.