¿Los huevos son buenos para mí?

Cosa incierta

Regresemos a la preocupación del colesterol por un minuto: un huevo grande contiene cerca de 180 miligramos de substancia cerosa, la cual si se acumula puede obstruir las arterias y generar problemas cardiovasculares, de acuerdo con un estudio del National Heart, Lung, and Blood Institute. Pero los investigadores también han encontrado que la mayoría del colesterol en nuestro torrente sanguíneo es producido por nuestros cuerpos, y que cuando comemos colesterol nuestros cuerpos puede que de hecho produzcan menos para equilibrarlo. De hecho, un estudio de 2018 que dio seguimiento a más de 400.000 personas encontró que aquellos que comieron en promedio un huevo diario tuvieron un riesgo menor de morir de un derrame cerebral o ataque al corazón, tal vez debido a los nutrientes saludables para el corazón que los huevos contienen, como los antioxidantes. (No te emociones demasiado, esto no significa que los huevos sean un medicamento).



Dicho esto, hay un límite a sus beneficios relacionados con la salud del corazón. En 2019, un gran estudio de la Northwestern University encontró que entre más colesterol consumían o huevos comían las personas, más alto era el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Comer 300 miligramos de colesterol en la dieta (el equivalente a menos de dos huevos) por día se relacionó con 17 por ciento más de riesgo de enfermedad cardiovascular. Mientras que algunas personas metabolizan el colesterol rápidamente, lo que significa que no impacta sus niveles en sangre, eso no es así para otros, dicen los investigadores.



Y si has escuchado rumores de que tal vez los huevos causen cáncer, puedes ignorarlos por ahora. La desventaja real de los huevos son las posibles consecuencias cardiovasculares, dice el Dr. Meir Stampfer, un profesor de epidemiología y nutrición en la Harvard T.H. Chan School of Public Health. "Algunas personas han propuesto que los huevos son un factor de riesgo para el cáncer, pero la evidencia no es convincente".