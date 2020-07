El consejo de entrenamiento que todo corredor necesita

¿Cuál es la forma más rápida de odiar una canción que amas? Escucharla una y otra y otra y otra vez.



Lo mismo pasa con tus carreras, dice Chris Bennett, Head Coach global de Nike Running. "Si corres los mismos 5 km a diario, ¿dónde está la diversión?", pregunta. "No hay otro logro más que 'terminé otra carrera'. Variar las carreras que haces, de cualquier forma posible, es crucial para mantenerte interesado en el deporte". Ademas, de acuerdo con Derek Samuel, terapeuta físico certificado y miembro del Nike Performance Council, es necesario si quieres mejorar en tus carreras.



"Si buscas un nuevo estímulo, trata de dar pasos más pequeños y ve si tu cuerpo se siente mejor", dice Samuel. "O trata de no saltar tanto cuando te impulses. Tu cabeza no debe moverse hacia arriba y hacia abajo más de 4 a 6 centímetros". Estos ajustes pueden hacer que tu cuerpo se sienta mejor, comenta, lo que puede hacerte querer correr más o más seguido.



Lo mejor de todo, el variar tu rutina ayudará a nutrir tus músculos y tu mente, señala el doctor Brett Kirby, científico del rendimiento humano en el Nike Sport Research Lab. "Si a diario comiéramos solo hot dogs, nuestro cuerpo no tendría la exposición saludable a ninguno de los otros nutrientes en el mundo", dice Kirby. "Para ser un corredor saludable integral, necesitas alimentar el cuerpo con muchas cosas distintas".