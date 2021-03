Pregúntale al entrenador: "¿Cómo rompo el ciclo de pretextos?"

Tu mentira me muestra que puedes estar dando por hecha tu propia situación. Puedes sentir que la mentira por sí sola no fue tan importante, pero forma parte de un problema más grande. Entonces, hazte otra pregunta: ¿Cuáles son los valores que me van a guiar? En otras palabras, establece los límites que no estás dispuesta a cruzar. Por ejemplo: no mentir, no faltar a práctica y no renunciar, porque hacer eso no va a resolver el problema. Solo vas a terminar más sola.



Aprendí este tipo de valores en mi casa y Pat Summitt, mi entrenadora en Tennessee, los reforzó. No toleraba la mentira y nada se le pasaba. Se aseguraba de que todas fuéramos sensatas. Es imprescindible contar con ese tipo de responsabilidad.



Eso fue lo que evitó que saliera todas las noches, pero aun así tenía mis dificultades. Extrañaba mucho mi casa, extrañaba a mi familia, extrañaba las reuniones de los domingos en lo de mi abuela donde disfrutaba grandes comidas en familia, jugaba a las cartas y reía mucho. Toda esa soledad hizo resurgir algunos temas no resueltos con mi padre.