Cómo interpretar el etiquetado de la comida como si fueras un nutriólogo

03. Revisa los ingredientes.

Ahora es momento de echar una mirada más de cerca a esa lista de ingredientes. Dado que los ingredientes se enumeran en orden de peso, es decir, el primero constituye la mayor parte de ese alimento, los primeros tres ingredientes son los más cruciales. Lo ideal es que sean alimentos integrales reales, como proteínas magras, verduras, frutas o granos integrales. Si el producto tiene azúcar, debería aparecer más abajo en la lista, preferiblemente casi al final, dice Maciel. Lo ideal es que contenga una única fuente de azúcar —idealmente miel, dátiles o similar—, y recuerda que cualquier cosa con la palabra "jarabe" o terminada en "-osa" es azúcar.



Si bien no existe un número fijo de ingredientes que marque la línea entre lo saludable y lo no saludable, Maciel afirma que una lista corta de ingredientes siempre es mejor que una larga. Él dice que, mientras más ingredientes haya en un artículo, más procesado tiende a ser, y una investigación reciente muestra que llevar una dieta rica en alimentos ultraprocesados está asociado a comer en exceso, al exceso de peso y a un mayor riesgo de enfermedades.



04. Considera los hechos.

Si has llegado hasta aquí, es hora de concentrarte en el panel de nutrición, comenzando con el tamaño de la porción, comenta Maciel. Este año, la Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) actualizó los tamaños de las porciones de muchos alimentos para reflejar mejor las cantidades que realmente comen las personas. Pero, sorprendentemente, estos no son tamaños de porción recomendados por nutricionistas, dice Maciel. Son solo la cantidad que come una persona promedio y están destinados a poner el resto de la información nutricional en contexto. Si ves que una porción de granola es ⅓ de taza y normalmente te comes un tazón entero, puedes multiplicar los números en la etiqueta para descubrir que probablemente estás ingiriendo más calorías, grasas o azúcar de las que realmente deseas.



También debes tener en cuenta la cantidad de azúcares agregados, que difieren de los azúcares que se encuentran naturalmente en ciertos alimentos, como la fruta y la leche. Son más bien aquellos que se agregan durante el procesamiento para endulzar un alimento. Este número realmente importa: demasiada azúcar agregada (más de 25 gramos diarios para las mujeres y 36 para los hombres, según la Asociación Estadounidense del Corazón y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos [United States Department of Agriculture, USDA]) puede aumentar el nivel de azúcar en la sangre, provocar caídas de energía e incitar una serie de problemas de salud, desde problemas de la piel hasta trastornos del sueño, según la investigación.