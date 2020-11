Cómo auto-motivarte para cumplir tus metas

Estos son solo algunos ejemplos de cómo las tiendas persuaden a los consumidores sutil, pero estratégicamente, un fenómeno que los expertos conocen como la "teoría del empujoncito" y que consiste en influir en las personas para que tomen una elección en particular, buena o mala, sin siquiera darse cuenta de ello. Sin embargo, siempre puedes autocontrolarte para tomar decisiones más sanas y proactivas.



"El autocontrol te permite darte cuenta de la frecuencia con la que las cosas sorprendentemente pequeñas influyen sobre tu comportamiento", explica Samuli Reijula, profesor de Filosofía teórica de la Universidad de Helsinki, en Finlandia. De acuerdo con Reijula, quien recientemente fue coautor de un estudio sobre el concepto, publicado en "Behavioural Public Policy", no se trata de un autocontrol o una restricción rígidos. En cambio, se trata de facilitar las cosas que quieres hacer y dificultar las que no quieres hacer, añadiendo y eliminando ciertos obstáculos según sea necesario.



"Evitar las tentaciones con solo recurrir a la pura voluntad puede ser agotador", explica Reijula. Cuando experimentamos impulsos opuestos, como agarrar unas golosinas porque se ven bien o ignorarlas para evitar los azúcares añadidos, no siempre actuamos en nuestro propio interés, por no mencionar que podemos desperdiciar mucha energía interna solo por deliberar sobre la decisión. "No obstante, recuerda que tienes el poder de pensar y anticiparte para evitar luchas innecesarias y encaminarte hacia el éxito", dice Reijula.