Nike UCG. Una mentalidad superior

[Sin título]

por Rashaan Jiles

Siempre he sido un ratón de ciudad.

Me gustaba sentarme en el suelo

de nuestro pequeño apartamento,

cuidaba mis modales

y jamás entraba en ninguna discusión.

Por desgracia, mis viajes al corazón de la naturaleza eran tan poco frecuentes

que me mantuve apartado

de ella por puro desconocimiento.

¿Pero acaso yo no formo parte también de la naturaleza?

¿Cómo podría alguien negar que ese es mi nombre?

¿Y si también fuera el tuyo?

Si nos riegan, florecemos.

El color cobra vida en nuestra piel, como si hubiéramos nacido aquí

y no en un hospital, donde tuvimos la suerte de abandonar el

útero de nuestra madre.

Nos encontramos en un sendero, sin importar si está en el mapa o no,

con la atención puesta en los ritmos y sueños que nos han quitado,

que nos han robado tanto a nosotros como a nuestras madres, abuelas, etc.

He venido por lo que me deben,

pero siempre con humildad.

Sé que, aunque mi nombre es el de la naturaleza,

nunca antes había caminado por estas tierras.

Espero que sean pacientes conmigo.

Pacientes mientras navego por mis miedos.

Pacientes mientras nos vamos conociendo.

Pacientes pero con un espíritu curioso.

Aquí estoy, listo para respirar como nunca antes lo había hecho,

como si estrenara ahora mis pulmones.