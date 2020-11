La guía ACG para la paz en la Tierra

PASO 1: La naturaleza te rodea. Todos los días, pon atención y nota las pequeñas cosas que pudiste haber pasado por alto. La pequeña maleza que crece en las grietas del pavimento es parte de la naturaleza.



PASO 2: ¿por qué no visitar uno de los parques cercanos u otros espacios públicos al aire libre cerca de ti esta semana? Seguramente la pasarás muy bien.



PASO 3: Una vez al mes, establece la meta de realizar una caminata o un recorrido largo por la naturaleza. Esto te ayudará a apreciar mejor tu entorno. No olvides ir con un amigo, de dos, de cuatro o incluso de 100 patas. ACG no discrimina.



PASO 4: Si alguna vez has querido ir a un parque nacional, planifica un viaje anual y hazlo realidad. Tú controlas tu propio destino. Aunque, si es realmente destino, entonces nadie lo controla. Hay mucho en qué pensar en tu viaje...