Ekologiczne materiały

Bawełna przyjazna środowisku

W 2020 roku 100% używanej przez nas bawełny we wszystkich naszych produktach stanowi certyfikowana bawełna organiczna, bawełna z recyklingu lub bawełna Better Cotton pochodząca z programu Better Cotton Initiative. BCI działa na rzecz poprawy upraw bawełny na całym świecie – w ramach tego programu bawełna jest pozyskiwana poprzez system Mass Balance. Cała nasza bawełna organiczna jest uprawiana bez użycia pestycydów produkowanych z paliw kopalnych oraz bez nawozów sztucznych, a ponadto każdego roku poddajemy recyklingowi ponad 1,5 miliona funtów bawełny.