Wyszukiwarka butów treningowych

Nike React Metcon Turbo to lekki model zapewniający stabilność i dynamiczność. Każdy detal, od amortyzacji po specjalną osłonę typu rope wrap, został zminimalizowany, by zmniejszyć wagę przy jednoczesnej maksymalizacji funkcjonalności, dzięki czemu możesz szybko przechodzić od podnoszenia ciężarów do skoków.