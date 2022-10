J O. - 05 paź 2021

Il n'y a pas de stock et sur 15 paires commandées la moitié n'était pas blanche et sont arrivée toute jaune je les ai renvoyés aussitôt. Regardez la photo en exemple j'ai fait 3 commande et à chaque fois j'ai du renvoyer la moitié qui était jaunie sale. Ce n'est vraiment pas à la hauteur de la qualité qu'on pourrait attendre de NIKE.