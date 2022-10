Lekka i pakowalna torba Nike umożliwia wygodne przechowywanie przedmiotów, a gdy jej nie potrzebujesz, możesz szybko i łatwo ją schować. Przednia kieszeń zapinana na zamek umożliwia bezpieczne przechowywanie drobiazgów i służy do spakowania torby, gdy ta nie jest już potrzebna. Torba jest wystarczająco duża, by pomieścić ubranie i buty, przez co idealnie sprawdzi się na siłownię lub na krótki wyjazd.

Prezentowany kolor: Czerń/Czerń/Biel

Styl: DV3082-010