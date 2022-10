Ten T-shirt nawiązujący do dziedzictwa odznacza się nieustraszonym i dumnym wyglądem w zabawnym stylu pop-art. Miękka bawełna i luźny krój oznaczają, że będziesz go nosić bez końca, a nawet wyciągać go z kosza na pranie. Ale nie przejmuj się, nikomu nie powiemy.

Prezentowany kolor: University Gold

Styl: DX5826-739