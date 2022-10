L E. - 02 sty 2022

Leider liegen die Socken nicht eng genug an von den Zehen über den Risst bis zur Ferse. Kein guter Tragekomfort, da man gefühlt in den Socken hin- und herrutscht. Ich bin selbst überrascht dass die Socken doch so enttäuschen. Früher hattet ihr ein Modell dass eng angelegen ist und mit denen war ich sehr zufrieden. Die Socken die aktuell bestellt habe kann ich leider nicht weiterempfehlen.