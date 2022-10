Nasza najnowsza artystka w gronie Artist in Residence, Hola Lou, wnosi swoje abstrakcyjne wzory do Twojego biegu. Jej minimalistyczne podejście szczególnie widać w tych elastycznych spodniach odprowadzających wilgoć, gdy dajesz z siebie więcej na drodze do osiągania nowych celów.

Prezentowany kolor: Czerń/Phantom

Styl: DQ4722-010