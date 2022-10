Wysłuchaliśmy opinii na temat modelu Infinity Tour, dopracowaliśmy go i stworzyliśmy buty Nike Air Zoom Infinity Tour NEXT%. Zwiększyliśmy ich ogólną objętość, aby dać stopie więcej miejsca. W przedniej części stopy dodaliśmy dwie bardzo duże poduszki gazowe Zoom Air, aby uzyskać jeszcze większy zwrot energii podczas gry. Zwiększyliśmy też przyczepność w kluczowych obszarach, aby ograniczyć poślizg. W efekcie powstał niesamowicie dynamiczny i wygodny but. Ta wersja jest inspirowana historycznym polem golfowym na wybrzeżu Szkocji, gdzie tradycja łączy się z pięknem nieprzewidywalnej natury.

Prezentowany kolor: Sail/Ghost Green/Stadium Green/Czerń

Styl: DQ4131-103