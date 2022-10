Wybraliśmy się na Islandię i wróciliśmy z nowym T-shirtem o obszernym kroju. No może nie do końca. Stworzyliśmy ten model, inspirując się naszą podróżą, o czym świadczą grafiki przedstawiające najbardziej znane jaskinie tego rejonu. Wzmocniona konstrukcja zapewnia dodatkowe ciepło i doskonale nadaje się do noszenia jako pierwsza warstwa. Ten produkt jest wykonany w 100% z materiałów przyjaznych środowisku, w tym mieszanki poliestru z recyklingu i włókien bawełny organicznej. Mieszanka materiałów składa się w przynajmniej 10% z włókien pochodzących z recyklingu lub włókien bawełny organicznej.

Prezentowany kolor: Light Army

Styl: DJ5774-320