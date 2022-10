Wyraź swoją miłość do reprezentacji narodowej w kurtce typu bomberka FFF Punk. To nowoczesna odsłona sprawdzonego fasonu z praktycznymi kieszeniami i metalicznymi elementami, które nawiązują do punkowej estetyki w stylu DIY. Wodoodporne wykończenie i lekka izolacja zapewniają ciepło i suchość, gdy nagle zaczyna padać.

Prezentowany kolor: Czerń/Anthracite/Metallic Gold

Styl: DN1155-010