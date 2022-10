Ta koszulka z długim rękawem to idealny model do noszenia na co dzień, zwłaszcza na chłodniejsze dni. Jest wykonana z elastycznej dzianiny i ma przylegający krój, dzięki czemu idealnie nadaje się do noszenia przez cały dzień lub z innymi warstwami odzieży.

Prezentowany kolor: Czerń/Biel

Styl: DQ6919-010