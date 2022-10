Koszulka bez rękawów Nike Dri-FIT One doskonale nadaje się do rozciągania, ruchu i zabawy.Sportową koszulkę uszyto z bardzo lekkiego materiału odprowadzającego wilgoć.Szerokie ramiączka utrzymują koszulkę na miejscu, co zapewnia swobodę przez cały dzień.Ten produkt jest wykonany w 100% z włókien poliestru z recyklingu.

Prezentowany kolor: Lapis/Light Thistle

Styl: DH5215-430