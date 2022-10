Podkręć swój styl w butach Air Max 95 QS. Ten inspirowany ludzkim ciałem i biegowym stylem lat 90. model to nowa odsłona stylu „Anatomy of Air” w kolorach nawiązujących do mięśni. A jeśli to za mało, kultowe wstawki boczne (wykonane z wysokiej jakości zamszu) mają dekoracyjne szwy nadające włóknistą fakturę, od której nikt nie będzie mógł oderwać wzroku.

Prezentowany kolor: Team Red/University Red/Coral Chalk/Summit White

Styl: DM0012-600