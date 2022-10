Dołącz do imprezy i świętuj z nami 40. rocznicę przekraczania granic sportu i mody w butach Air Force 1 React. Model wyróżnia się wyrazistymi koszykarskimi motywami. Miękka pianka React i wzmocniona podeszwa zewnętrzna zapewniają wygodę w nowoczesnym stylu. Detale w kolorze polerowanego złota oraz nowe detale marki będące mieszanką logo stosowanych we wcześniejszych wersjach tego modelu nawiązują do odważnego pozaboiskowego wyglądu i są hołdem na cześć rządów AF1.

Prezentowany kolor: Biel/Yellow Ochre/Metallic Gold/Czerń

Styl: DQ7668-100