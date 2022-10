Przedstawiamy nowy model Nike Air Deldon „Lyme” sygnowany przez gwiazdę WNBA Elenę Delle Donne. Odnajdź w sobie wszechstronność Eleny w butach do koszykówki zaprojektowanych z myślą o wszystkich, którzy chcą grać jak dwukrotna MVP ligi. Akcenty w kolorze Lime Green nawiązują do wygranej walki zawodniczki z boreliozą i symbolizują motywację do walki w momentach, gdy czujesz, że nie masz już w sobie sił.

Prezentowany kolor: Barely Green/Pale Ivory/Barely Green

Styl: DM4096-300