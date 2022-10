Bieganie to codzienny rytuał, a każdy krok przybliża Cię do osobistego celu. Buty Nike Air Zoom Pegasus 39 o intuicyjnej konstrukcji pozwolą Ci wznieść się na wyżyny zarówno podczas treningu, jak i biegu. Mają lżejszą cholewkę niż model Pegasus 38 i doskonale sprawdzą się o każdej porze roku. Wyposażono je w system zapewniający wsparcie, który utrzymuje stopy na miejscu, oraz amortyzację i dwie poduszki Zoom Air (o jedną więcej niż w modelu 38), dodające krokom sprężystości. Ta wersja ma powłokę zewnętrzną w jaskrawych kolorach, która zwiększa Twoją widoczność na drodze. Pokaż, na co Cię stać.

Prezentowany kolor: Photon Dust/Total Orange/Light Iron Ore/Mint Foam

Styl: DQ4339-001