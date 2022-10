Kasety magnetofonowe. Teledyski w TV. Gry arkadowe w centrach handlowych. Lata 80. to były szalone czasy! Model Nike Air Max SYSTM jest hołdem dla tej niesamowitej epoki. Zaczynając od dużej i wyrazistej poduszki gazowej Air, a kończąc na wzornictwie (są to nawiązania do naszych ulubionych klasycznych butów Air Max) – w tym wszystkim chodzi o przybliżenie młodemu pokoleniu ducha dawnych czasów.

Prezentowany kolor: Biel/Volt/Pure Platinum/Czerń

Styl: DQ0286-100