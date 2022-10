Zajrzeliśmy do naszego archiwum i znaleźliśmy tam ulubieńca z końca lat dziewięćdziesiątych, model Nike Air Max Plus. Model ten został zaprojektowany jako model do biegania, natomiast te buty na co dzień zyskały status legendy dzięki fasonowi inspirowanemu plażą (dzięki elementom przedstawiającym falujące palmy i ogon wieloryba). Poduszki gazowe Max Air pod stopą zapewniają amortyzację, którą trzeba poczuć, zanim się w nią uwierzy.

Prezentowany kolor: Czerń/Dark Grey/Czerń

Styl: DR7996-001