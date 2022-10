Model Nike Force 1 Toggle to wszystko, o czym marzyliśmy. Ten model przypomina klasyka ze skóry, który jest jednym z naszych ponadczasowych fasonów – Air Force 1. Dodaliśmy system zapinania ze stoperem, aby dopasować buty do potrzeb dzieci. Taka konstrukcja ułatwia wkładanie i zdejmowanie. Prosty i szybki powrót do przeszłości Nike. Ten model szybko stanie się ulubieńcem każdego przyszłego sneakerheada.

Prezentowany kolor: Yellow Ochre/Pearl White/Bright Crimson/Summit White

Styl: DQ0365-700